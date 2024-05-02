https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html

В России анонсировали новые правила для автомобилистов

В России анонсировали новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 02.05.2024

В России анонсировали новые правила для автомобилистов

Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:33

2024-05-02T08:33

2024-05-02T08:55

общество

авто

россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет "Коммерсант". "Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным", — говорится в публикации.Отмечается, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. По данным газеты, поправки предлагают внести в ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Председатель союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов заверил издание, что дубликаты номеров не подорожают из-за поправок.Ранее россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины.

https://ria.ru/20230601/doverennost-1875550789.html

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общество, авто, россия