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В России анонсировали новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 02.05.2024
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08:33 02.05.2024 (обновлено: 08:55 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/avtomobil-1943402616.html
В России анонсировали новые правила для автомобилистов
В России анонсировали новые правила для автомобилистов - РИА Новости, 02.05.2024
В России анонсировали новые правила для автомобилистов
Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:33
2024-05-02T08:55
общество
авто
россия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет "Коммерсант". &quot;Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. По данным газеты, поправки предлагают внести в ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Председатель союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов заверил издание, что дубликаты номеров не подорожают из-за поправок.Ранее россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины.
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общество, авто, россия
Общество, Авто, Россия
В России анонсировали новые правила для автомобилистов

"Ъ": МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет "Коммерсант".
«

"Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным", — говорится в публикации.

Отмечается, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. По данным газеты, поправки предлагают внести в ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств".

Председатель союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов заверил издание, что дубликаты номеров не подорожают из-за поправок.

Ранее россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди машины.
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