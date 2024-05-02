В России анонсировали новые правила для автомобилистов
"Ъ": МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу, которая обязует изображать российский флаг на номерных знаках автомобилей, пишет "Коммерсант".
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"Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным", — говорится в публикации.
Отмечается, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. По данным газеты, поправки предлагают внести в ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств".
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Председатель союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов заверил издание, что дубликаты номеров не подорожают из-за поправок.
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