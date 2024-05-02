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На Кубани женщина на иномарке снесла забор кладбища и повредила могилы

На Кубани женщина на иномарке снесла забор кладбища и повредила могилы - РИА Новости, 02.05.2024

На Кубани женщина на иномарке снесла забор кладбища и повредила могилы

Жительница Краснодара за рулем BMW съехала с проезжей части, снесла забор кладбища и повредила несколько могил в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в краевом РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T22:51

2024-05-02T22:51

2024-05-02T22:51

происшествия

краснодар

гулькевичский район

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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Жительница Краснодара за рулем BMW съехала с проезжей части, снесла забор кладбища и повредила несколько могил в Гулькевичском районе Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. Согласно предварительным данным, в четверг 22-летняя жительница Краснодара ехала за рулем BMW по дороге "Гулькевичи-Новоукраинское-Шевченко". В поселке городского типа Красносельском девушка съехала с проезжей части, снесла забор кладбища и повредила несколько могил. "В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

краснодар

гулькевичский район

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происшествия, краснодар, гулькевичский район