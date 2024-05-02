https://ria.ru/20240502/ataka-1943417969.html
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:26
2024-05-02T10:26
2024-05-02T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации. В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. "В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет", - сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
северский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Россия
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Администрация Северского района: при ночной атаке дронов ВСУ никто не пострадал
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации.
В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
"В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет", - сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.