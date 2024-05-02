https://ria.ru/20240502/ataka-1943417969.html

На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024

На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T10:26

2024-05-02T10:26

2024-05-02T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

северский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации. В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. "В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет", - сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

северский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, северский район, россия