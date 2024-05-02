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На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ataka-1943417969.html
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 02.05.2024
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ
Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:26
2024-05-02T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
россия
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации. В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. "В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет", - сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
северский район
россия
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происшествия, краснодарский край, северский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Россия
На Кубани рассказали о последствиях ночной атаки дронов ВСУ

Администрация Северского района: при ночной атаке дронов ВСУ никто не пострадал

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Никто не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщили РИА Новости в районной администрации.
В четверг в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.
"В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет", - сообщили в администрации, подтвердив, что в результате атаки никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский районРоссия
 
 
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