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Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/atacms-1943394086.html
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.05.2024
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации
Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T05:27
2024-05-02T05:27
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."(Баллистическая ракета комплекса. — Прим. ред.) "Искандер" — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она (ракета комплекса "Искандер". — Прим. ред.) современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он.По словам Берлетика, Россия обладает не только качественным, но и количественным превосходством в ракетах на Украине. Если США вынуждены производить ракеты не только для Киева, то российская промышленность снабжает в первую очередь именно "Искандеры" в зоне спецоперации.Обозреватель также напомнил, что российские системы РЭБ уже продемонстрировали свою эффективность против управляемых с помощью GPS ракет американской армии.&quot;Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет&quot;, — заметил Берлетик.Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в апреле тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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в мире, украина, сша, россия, искандер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Искандер
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации

Экс-морпех Берлетик: ракеты ОТРК "Искандер" превосходят ATACMS во всем

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
"(Баллистическая ракета комплекса. — Прим. ред.) "Искандер" — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она (ракета комплекса "Искандер". — Прим. ред.) современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он.
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По словам Берлетика, Россия обладает не только качественным, но и количественным превосходством в ракетах на Украине. Если США вынуждены производить ракеты не только для Киева, то российская промышленность снабжает в первую очередь именно "Искандеры" в зоне спецоперации.
Обозреватель также напомнил, что российские системы РЭБ уже продемонстрировали свою эффективность против управляемых с помощью GPS ракет американской армии.
«

"Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет", — заметил Берлетик.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияИскандер
 
 
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