Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации

Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.05.2024

Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации

Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан...

2024-05-02T05:27

2024-05-02T05:27

2024-05-02T05:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

искандер

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas."(Баллистическая ракета комплекса. — Прим. ред.) "Искандер" — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она (ракета комплекса "Искандер". — Прим. ред.) современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он.По словам Берлетика, Россия обладает не только качественным, но и количественным превосходством в ракетах на Украине. Если США вынуждены производить ракеты не только для Киева, то российская промышленность снабжает в первую очередь именно "Искандеры" в зоне спецоперации.Обозреватель также напомнил, что российские системы РЭБ уже продемонстрировали свою эффективность против управляемых с помощью GPS ракет американской армии."Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет", — заметил Берлетик.Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в апреле тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.

2024

