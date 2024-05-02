Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне спецоперации
Экс-морпех Берлетик: ракеты ОТРК "Искандер" превосходят ATACMS во всем
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ракеты, применяемые в составе ОТРК "Искандер", превосходят аналогичные им американские ATACMS по всем характеристикам, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
"(Баллистическая ракета комплекса. — Прим. ред.) "Искандер" — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она (ракета комплекса "Искандер". — Прим. ред.) современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS", — отметил он.
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Обозреватель также напомнил, что российские системы РЭБ уже продемонстрировали свою эффективность против управляемых с помощью GPS ракет американской армии.
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"Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет", — заметил Берлетик.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США в апреле тайно поставили Украине ATACMS и украинские войска немедленно применили это оружие.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.