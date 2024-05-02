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В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины - РИА Новости, 02.05.2024
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16:19 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/astrazeneca-1943516469.html
В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины
В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины - РИА Новости, 02.05.2024
В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины
Министерство здравоохранения Малайзии запросит разъяснения у биофармацевтической компании AstraZeneca в отношении побочных эффектов вакцины против COVID,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:19
2024-05-02T16:19
в мире
малайзия
astrazeneca
оксфордский университет
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Малайзии запросит разъяснения у биофармацевтической компании AstraZeneca в отношении побочных эффектов вакцины против COVID, передает малайзийское агентство Bernama. Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект - тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Он приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов. По данным Bernama, министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад заявил, что AstraZeneca должна "понести ответственность", представив подробные и прозрачные объяснения "не только Малайзии, но и всему миру", чтобы избежать общественного беспокойства среди получивших вакцину пациентов. "Мы просим представителей AstraZeneca дать более подробные объяснения... и я бы предпочел, чтобы они были более откровенными с общественностью и СМИ", - отметил министр. Ахмад добавил, что его министерство будет продолжать следить за этим вопросом. Ранее сообщалось, что в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.
https://ria.ru/20240327/notsebo-1935960076.html
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в мире, малайзия, astrazeneca , оксфордский университет
В мире, Малайзия, AstraZeneca , Оксфордский университет
В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины

Минздрав Малайзии запросит у AstraZeneca объяснения о побочных эффектах вакцины

© РИА Новости / Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Малайзии запросит разъяснения у биофармацевтической компании AstraZeneca в отношении побочных эффектов вакцины против COVID, передает малайзийское агентство Bernama.
Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект - тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Он приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов.
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По данным Bernama, министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад заявил, что AstraZeneca должна "понести ответственность", представив подробные и прозрачные объяснения "не только Малайзии, но и всему миру", чтобы избежать общественного беспокойства среди получивших вакцину пациентов. "Мы просим представителей AstraZeneca дать более подробные объяснения... и я бы предпочел, чтобы они были более откровенными с общественностью и СМИ", - отметил министр.
Ахмад добавил, что его министерство будет продолжать следить за этим вопросом.
Ранее сообщалось, что в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.
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