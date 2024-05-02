В Малайзии призвали AstraZeneca разъяснить побочные эффекты вакцины
Минздрав Малайзии запросит у AstraZeneca объяснения о побочных эффектах вакцины
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Малайзии запросит разъяснения у биофармацевтической компании AstraZeneca в отношении побочных эффектов вакцины против COVID, передает малайзийское агентство Bernama.
Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект - тромбоз с синдромом тромбоцитопении. Он приводит к образованию тромбов и сниженному числу тромбоцитов.
По данным Bernama, министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад заявил, что AstraZeneca должна "понести ответственность", представив подробные и прозрачные объяснения "не только Малайзии, но и всему миру", чтобы избежать общественного беспокойства среди получивших вакцину пациентов. "Мы просим представителей AstraZeneca дать более подробные объяснения... и я бы предпочел, чтобы они были более откровенными с общественностью и СМИ", - отметил министр.
Ахмад добавил, что его министерство будет продолжать следить за этим вопросом.
Ранее сообщалось, что в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. В мае 2022 года газета la Repubblica сообщала, что семья итальянки Франчески Тускано, скончавшейся в апреле 2021 года после вакцинации от коронавируса, инициировала расследование. Родные 32-летней преподавательницы обратились к судмедэксперту и гематологу, которые установили, что "кончину пациента можно обоснованно отнести к побочным эффектам от введения вакцины против COVID-19". Женщина скончалась в больнице "Сан-Мартино" от тромбоза сосудов головного мозга на следующий день после введения препарата от AstraZeneca.