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В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы - РИА Новости, 02.05.2024
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08:03 02.05.2024 (обновлено: 10:33 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/armeniya-1943400796.html
В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы
В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы - РИА Новости, 02.05.2024
В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы
В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, блокировавших дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:03
2024-05-02T10:33
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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, блокировавших дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."Из села Киранц в полицейское отделение доставлены 30 человек", — сказал собеседник агентства.В общественной организации "Тавуш во имя родины" заявили, что утром жителей Киранца, блокировавших дорогу, "с применением грубой силы" доставили в отдел полиции города Иджеван. Активисты утверждают, что сейчас среди задержанных есть депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в само село стянули крупные силы правоохранителей.Вскоре стало известно, что всех задержанных освободили.В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html
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в мире, армения, азербайджан, 2010 - урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, грузия
В мире, Армения, Азербайджан, 2010 - Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Грузия
В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы

В Армении задержали 30 протестующих в приграничном с Азербайджаном селе Киранц

© AFP 2024 / KAREN MINASYANСотрудники полиции Армении задерживают участника акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном
Сотрудники полиции Армении задерживают участника акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AFP 2024 / KAREN MINASYAN
Сотрудники полиции Армении задерживают участника акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, блокировавших дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"Из села Киранц в полицейское отделение доставлены 30 человек", — сказал собеседник агентства.
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В общественной организации "Тавуш во имя родины" заявили, что утром жителей Киранца, блокировавших дорогу, "с применением грубой силы" доставили в отдел полиции города Иджеван. Активисты утверждают, что сейчас среди задержанных есть депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в само село стянули крупные силы правоохранителей.
Вскоре стало известно, что всех задержанных освободили.
В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР.
Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
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