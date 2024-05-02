https://ria.ru/20240502/armeniya-1943400796.html

В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы

В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы - РИА Новости, 02.05.2024

В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы

В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, блокировавших дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, сообщили РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:03

2024-05-02T08:03

2024-05-02T10:33

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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. В Армении задержали 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном, блокировавших дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."Из села Киранц в полицейское отделение доставлены 30 человек", — сказал собеседник агентства.В общественной организации "Тавуш во имя родины" заявили, что утром жителей Киранца, блокировавших дорогу, "с применением грубой силы" доставили в отдел полиции города Иджеван. Активисты утверждают, что сейчас среди задержанных есть депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, а в само село стянули крупные силы правоохранителей.Вскоре стало известно, что всех задержанных освободили.В середине апреля специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение границы между четырьмя азербайджанскими и четырьмя армянскими селами (среди которых Керанц). Так, предполагается привести линию границы в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Это вызвало протесты в Армении. С 20 апреля активисты перекрывают разные трассы, в том числе ведущую в Грузию дорогу в Тавушской области. Они требуют остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, 2010 - урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, грузия