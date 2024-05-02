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Защита обжаловала арест главы думы Нижнего Новгорода - РИА Новости, 02.05.2024
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18:35 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/arest-1943547820.html
Защита обжаловала арест главы думы Нижнего Новгорода
Защита обжаловала арест главы думы Нижнего Новгорода - РИА Новости, 02.05.2024
Защита обжаловала арест главы думы Нижнего Новгорода
Защита обжаловала арест председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, обвиняемого в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:35
2024-05-02T18:35
происшествия
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Защита обжаловала арест председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, обвиняемого в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, сообщил адвокат Михаил Гаранин. Ранее сообщалось, что 30 апреля решением Московского районного суда Лавричев был заключен под стражу сроком до 26 июня 2024 года по делу о растрате в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ). "Мы сразу подали жалобу. Мы отрицаем сам факт преступления", - сказал агентству Гаранин. Он отметил, что Лавричеву предъявлено обвинение по двум статьям – помимо растраты, ему вменяют еще и легализацию средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ). По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод, "с группой лиц в период 2018-2019 годов совершил хищение денег… в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, (выделенных – ред.) на приобретение программно-аппаратных комплексов - аппарата рентгеновского маммографического и аппарата УЗИ". Как было заявлено представителем следствия, это медоборудование было передано для фактического использования ООО "Благодарение". Согласно открытым источникам, одним из учредителей этой частной клиники является Татьяна Лавричева – супруга председателя нижегородской гордумы. "На взгляд следствия, заключение всех этих договоров и создание фонда и ООО, которое использовало это медоборудование, – это и есть легализация", - пояснил Гаранин. Он заявил, что "намерен найти ответ на вопрос – почему следствие квалифицирует передачу имущества в качестве пожертвования в благотворительный фонд как хищение и, соответственно, организацию благотворительного фонда как легализацию". Кроме того, по словам Гаранина, предъявленная Лавричеву статья 160 УК РФ предусматривает корыстный мотив, то есть личную выгоду. "Здесь корысти не было, никакой выгоды никто не извлек. Деятельность была благотворительная, более того, Олег Вениаминович из собственных средств финансировал запуск этого оборудования и его использование. Как передали для использования это оборудование медицинскому центру, так и оказывают услуги – по ОМС, по ДМС. Там нет цели извлечения прибыли", - отметил адвокат. Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, с 2019 по 2022 годы - являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время - главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.
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Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в здании суда
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев обвиняется в растрате 22 млн руб при закупке медоборудования, сегодня суд изберет ему меру пресечения.
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происшествия, россия, нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижний Новгород
Защита обжаловала арест главы думы Нижнего Новгорода

Защита обжаловала арест председателя думы Нижнего Новгорода Лавричева

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Защита обжаловала арест председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, обвиняемого в растрате более 22 миллионов рублей и легализации этих средств, сообщил адвокат Михаил Гаранин.
Ранее сообщалось, что 30 апреля решением Московского районного суда Лавричев был заключен под стражу сроком до 26 июня 2024 года по делу о растрате в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ).
"Мы сразу подали жалобу. Мы отрицаем сам факт преступления", - сказал агентству Гаранин. Он отметил, что Лавричеву предъявлено обвинение по двум статьям – помимо растраты, ему вменяют еще и легализацию средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ).
По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод, "с группой лиц в период 2018-2019 годов совершил хищение денег… в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, (выделенных – ред.) на приобретение программно-аппаратных комплексов - аппарата рентгеновского маммографического и аппарата УЗИ". Как было заявлено представителем следствия, это медоборудование было передано для фактического использования ООО "Благодарение". Согласно открытым источникам, одним из учредителей этой частной клиники является Татьяна Лавричева – супруга председателя нижегородской гордумы.
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"На взгляд следствия, заключение всех этих договоров и создание фонда и ООО, которое использовало это медоборудование, – это и есть легализация", - пояснил Гаранин. Он заявил, что "намерен найти ответ на вопрос – почему следствие квалифицирует передачу имущества в качестве пожертвования в благотворительный фонд как хищение и, соответственно, организацию благотворительного фонда как легализацию".
Кроме того, по словам Гаранина, предъявленная Лавричеву статья 160 УК РФ предусматривает корыстный мотив, то есть личную выгоду. "Здесь корысти не было, никакой выгоды никто не извлек. Деятельность была благотворительная, более того, Олег Вениаминович из собственных средств финансировал запуск этого оборудования и его использование. Как передали для использования это оборудование медицинскому центру, так и оказывают услуги – по ОМС, по ДМС. Там нет цели извлечения прибыли", - отметил адвокат.
Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. В течение 12 лет - с 2008 до 2020 года - возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина, с 2019 по 2022 годы - являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время - главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.
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