https://ria.ru/20240502/arest-1943399807.html

Замминистра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Замминистра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 02.05.2024

Замминистра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:47

2024-05-02T07:47

2024-05-02T08:19

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. "Двадцать восьмого апреля удовлетворили ходатайство следователя об избрании Кислицыну меры пресечения в виде заключения под стражу по 26 июня включительно по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда, вместе с Кислицыным был арестован и бывший депутат заксобрания Свердловской области Павел Мякишев."Вместе с Кислицыным задержали и Мякишева. Двадцать восьмого апреля Мякишев П.В. был отправлен под стражу до 26 июня по части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", – пояснили РИА Новости в облсуде.Судя по открытым данным, Павел Мякишев является советником по GR свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", также сообщается, что Мякишев был однокурсником Кислицына, оба – выпускники Уральского государственного технического университета.Кислицын с 2016 года на посту замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности региона.

https://realty.ria.ru/20240426/arkhitektor-1942515095.html

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происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия