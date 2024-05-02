https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943577162.html

В Риме прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов

В Риме прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024

В Риме прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов

Митинг по случаю 10-летней годовщины пожара в Одессе прошел в Риме, память жертв трагедии пришли почтить десятки людей, в том числе уроженцы Одессы, итальянские РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:47

2024-05-02T21:47

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РИМ, 2 мая – РИА Новости. Митинг по случаю 10-летней годовщины пожара в Одессе прошел в Риме, память жертв трагедии пришли почтить десятки людей, в том числе уроженцы Одессы, итальянские антифашисты, студенты и активисты профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости. Они собрались у памятника Святому Франциску Ассизскому с флагами Италии, России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также красными знаменами коммунистов. Центральными элементами митинга стали два крупных баннера с подписью на итальянском "Одесса, 2 мая 2014 года, нацисты под украинским флагом в руках, распевая гимн, жестоко убивали жителей Одессы". На полотнах изображены фотографии жертв трагедии и свидетельства пожара и избиения людей в самом Доме профсоюзов. Как заявил РИА Новости Альберто Фацоло, один из организаторов митинга, манифестация сторонников "антимайдана" 10 лет назад стала ответом на внедрение Запада на Украину, которое привело к дестабилизации и военному перевороту. За прошедшие с трагедии годы, отметил он, украинское государство не сделало "не единого шага" для примирения с родственниками жертв и не предприняло никаких действий для расследования обстоятельств бойни. "Итальянские, российские, флаги Донбасса на этой площади свидетельствуют о глубокой связи между нашими народами. Народ востока Украины много перенес, прежде всего, по вине Запада, который поставил страну на грань катастрофы. Эта катастрофа имела пики ненависти и насилия, худшим из которых стало нападение нацистов в Одессе. Сейчас мы считаем, чтобы без справедливости не может быть мира", - сказал Фацоло. Несмотря на начавшийся дождь, участники митинга выслушали послание одной из выживших активисток одесского "антимайдана" и выступления своих итальянских сторонников. Перед памятником организаторы выложили слово Odessa из свечек, возложив к надписи цветы. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943568675.html

https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html

https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943575963.html

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Митинг в Риме по случаю 10-летней годовщины пожара в одесском Доме профсоюзов Митинг по случаю 10-летней годовщины пожара в Одессе прошел в Риме, память жертв трагедии пришли почтить десятки людей, в том числе уроженцы Одессы, итальянские антифашисты, студенты и активисты профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости. Они собрались у памятника Святому Франциску Ассизскому с флагами Италии, России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также красными знаменами коммунистов. Центральными элементами митинга стали два крупных баннера с подписью на итальянском "Одесса, 2 мая 2014 года, нацисты под украинским флагом в руках, распевая гимн, жестоко убивали жителей Одессы". На полотнах изображены фотографии жертв трагедии и свидетельства пожара и избиения людей в самом Доме профсоюзов. 2024-05-02T21:47 true PT0M36S

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в мире, украина, одесса, рим, столкновения в одессе