В Риме прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов
В Риме прошла акция памяти к годовщине трагедии в Доме профсоюзов
РИМ, 2 мая – РИА Новости. Митинг по случаю 10-летней годовщины пожара в Одессе прошел в Риме, память жертв трагедии пришли почтить десятки людей, в том числе уроженцы Одессы, итальянские антифашисты, студенты и активисты профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости.
Они собрались у памятника Святому Франциску Ассизскому с флагами Италии, России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также красными знаменами коммунистов. Центральными элементами митинга стали два крупных баннера с подписью на итальянском "Одесса, 2 мая 2014 года, нацисты под украинским флагом в руках, распевая гимн, жестоко убивали жителей Одессы". На полотнах изображены фотографии жертв трагедии и свидетельства пожара и избиения людей в самом Доме профсоюзов.
Как заявил РИА Новости Альберто Фацоло, один из организаторов митинга, манифестация сторонников "антимайдана" 10 лет назад стала ответом на внедрение Запада на Украину, которое привело к дестабилизации и военному перевороту. За прошедшие с трагедии годы, отметил он, украинское государство не сделало "не единого шага" для примирения с родственниками жертв и не предприняло никаких действий для расследования обстоятельств бойни.
"Итальянские, российские, флаги Донбасса на этой площади свидетельствуют о глубокой связи между нашими народами. Народ востока Украины много перенес, прежде всего, по вине Запада, который поставил страну на грань катастрофы. Эта катастрофа имела пики ненависти и насилия, худшим из которых стало нападение нацистов в Одессе. Сейчас мы считаем, чтобы без справедливости не может быть мира", - сказал Фацоло.
Несмотря на начавшийся дождь, участники митинга выслушали послание одной из выживших активисток одесского "антимайдана" и выступления своих итальянских сторонников. Перед памятником организаторы выложили слово Odessa из свечек, возложив к надписи цветы.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.