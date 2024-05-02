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В Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана - РИА Новости, 02.05.2024
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16:03 02.05.2024 (обновлено: 16:08 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943513020.html
В Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана
В Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана - РИА Новости, 02.05.2024
В Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана
Полиция Швеции дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана в городе Мальмё, где в нынешнем году пройдет песенный конкурс "Евровидение",... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:03
2024-05-02T16:08
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Полиция Швеции дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана в городе Мальмё, где в нынешнем году пройдет песенный конкурс "Евровидение", сообщает шведский телеканал SVT. SVT ранее сообщал, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала "Евровидения". "Полиция дала разрешение на сожжение Корана в пятницу на площади Густава Адольфа в Мальмё", - говорится в сообщении. Как отмечается, организаторы планируемой акции - два человека, которые ранее уже сжигали Коран. Подчеркивается, что правоохранительные органы намерены позаботиться о том, чтобы акция прошла максимально спокойно. Телеканал сообщил, что представитель полиции Пер Энгстрём призвал всех в районе Мальмё сохранять спокойствие и не обращать внимание на акцию, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы "обидеть и возмутить". SVT ранее информировал, что на время проведения конкурса "Евровидение" меры охраны порядка будут усилены, так как есть "опасения, что могут возникнуть беспорядки", а потенциальное проведение акции с сожжением Корана становится ещё одним фактором, который нужно учитывать. Добавлялось, что полицейские подкрепления прибывают в Мальмё со всей Швеции и из других стран Северной Европы, причем некоторые полицейские будут усиленно вооружены, что необычно для Швеции. Ранее Организация исламского сотрудничества и многие её члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции. В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах.
https://ria.ru/20231128/koran-1912321817.html
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в мире, швеция, мальме
В мире, Швеция, Мальме
В Швеции разрешили провести акцию с сожжением Корана

Полиция разрешила провести акцию с сожжением Корана в Мальме

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Полиция Швеции дала разрешение на проведение очередной акции с сожжением Корана в городе Мальмё, где в нынешнем году пройдет песенный конкурс "Евровидение", сообщает шведский телеканал SVT.
SVT ранее сообщал, что в полицию Швеции поступила очередная заявка на проведение акции с сожжением Корана 3 мая, за день до начала "Евровидения".
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"Полиция дала разрешение на сожжение Корана в пятницу на площади Густава Адольфа в Мальмё", - говорится в сообщении.
Как отмечается, организаторы планируемой акции - два человека, которые ранее уже сжигали Коран. Подчеркивается, что правоохранительные органы намерены позаботиться о том, чтобы акция прошла максимально спокойно. Телеканал сообщил, что представитель полиции Пер Энгстрём призвал всех в районе Мальмё сохранять спокойствие и не обращать внимание на акцию, цель которой, по его словам, состоит в том, чтобы "обидеть и возмутить".
SVT ранее информировал, что на время проведения конкурса "Евровидение" меры охраны порядка будут усилены, так как есть "опасения, что могут возникнуть беспорядки", а потенциальное проведение акции с сожжением Корана становится ещё одним фактором, который нужно учитывать. Добавлялось, что полицейские подкрепления прибывают в Мальмё со всей Швеции и из других стран Северной Европы, причем некоторые полицейские будут усиленно вооружены, что необычно для Швеции.
Ранее Организация исламского сотрудничества и многие её члены выступили с резким осуждением акций с сожжением Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
В июле прошлого года Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Мальмё ранее уже принимал "Евровидение" - в 1992 и 2013 годах.
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