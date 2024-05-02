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Российский актер Данила Гребнев умер в 29 лет
Российский актер Данила Гребнев умер в 29 лет - РИА Новости, 02.05.2024
Российский актер Данила Гребнев умер в 29 лет
Российский актер Данила Гребнев умер в Санкт-Петербурге на 30-м году жизни, об этом сообщил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:24
2024-05-02T20:24
2024-05-02T20:24
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский актер Данила Гребнев умер в Санкт-Петербурге на 30-м году жизни, об этом сообщил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени Палантая в социальной сети "ВКонтакте"."Администрация, преподаватели, выпускники Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая скорбят в связи со смертью выпускника Театрального отделения 2015 года Данилы Гребнева", — говорится в публикации.Как отмечается в некрологе, Гребнев был не только актером, но и поэтом, музыкантом и философом. Закончив колледж с отличием, он начал служить в Республиканском театре кукол в городе Йошкар-Ола. Позднее он перешел в детский театр "Фонарик" в Санкт-Петербурге."Мы потрясены неожиданным уходом из жизни удивительного молодого человека, красивого душой и талантливого Данилы", — написала пресс-служба колледжа.О причинах скоропостижной смерти актера пока неизвестно.
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санкт-петербург, йошкар-ола, россия
Культура, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Россия
Российский актер Данила Гребнев умер в 29 лет
В Петербурге на 30-м году жизни умер российский актер Данила Гребнев