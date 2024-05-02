Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы
Военный суд приговорил агента СБУ к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента СБУ Сергея Кармазина за шпионаж и подготовку теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кармазину Сергею Николаевичу назначено наказание в виде 25 лет колонии, из которых 6 лет он проведет в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Дело Кармазина рассматривали в закрытом режиме из-за грифа секретности.
Согласно картотеке суда, мужчину обвиняют по 10 статьям УК РФ, среди которых: статья 276 (шпионаж), часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), часть 2 статьи 205 (террористический акт), а также часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В феврале 2023 года в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили РИА Новости об аресте Кармазина С.Н. по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД).
До этого ФСБ сообщала, что задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.