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Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 02.05.2024
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13:53 02.05.2024 (обновлено: 18:22 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/agent-1943473533.html
Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы
Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы - РИА Новости, 02.05.2024
Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы
Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента СБУ Сергея Кармазина за шпионаж и подготовку теракта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T13:53
2024-05-02T18:22
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безопасность
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента СБУ Сергея Кармазина за шпионаж и подготовку теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кармазину Сергею Николаевичу назначено наказание в виде 25 лет колонии, из которых 6 лет он проведет в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Дело Кармазина рассматривали в закрытом режиме из-за грифа секретности. Согласно картотеке суда, мужчину обвиняют по 10 статьям УК РФ, среди которых: статья 276 (шпионаж), часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), часть 2 статьи 205 (террористический акт), а также часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. В феврале 2023 года в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили РИА Новости об аресте Кармазина С.Н. по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД). До этого ФСБ сообщала, что задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.
https://ria.ru/20240502/zaderzhanie-1943394225.html
https://ria.ru/20240405/shpionka-1938056112.html
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безопасность, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Агента СБУ приговорили в Москве к 25 годам лишения свободы

Военный суд приговорил агента СБУ к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента СБУ Сергея Кармазина за шпионаж и подготовку теракта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кармазину Сергею Николаевичу назначено наказание в виде 25 лет колонии, из которых 6 лет он проведет в тюрьме, остальные 19 - в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Дело Кармазина рассматривали в закрытом режиме из-за грифа секретности.
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Согласно картотеке суда, мужчину обвиняют по 10 статьям УК РФ, среди которых: статья 276 (шпионаж), часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), часть 2 статьи 205 (террористический акт), а также часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В феврале 2023 года в пресс-службе Мещанского суда Москвы сообщили РИА Новости об аресте Кармазина С.Н. по уголовному делу о двух диверсиях на Московской железной дороге (МЖД).
До этого ФСБ сообщала, что задержанный гражданин Украины 1977 года рождения по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД. Завербован он был, по данным ФСБ, в Польше при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвии.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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