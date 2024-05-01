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Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ - РИА Новости, 01.05.2024
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04:54 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/zhkkh-1943238498.html
Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ
Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ - РИА Новости, 01.05.2024
Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ
Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года, самый низкий индекс по стране установлен для... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:54
2024-05-01T04:54
экономика
жкх
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года, самый низкий индекс по стране установлен для Хакасии, а самый высокий – для Забайкальского края, в Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова. В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года. "В 2024 года предусмотрена индексация тарифов в пределах от 4 до 15%. Самый низкий индекс установлен для Республики Хакасия, а самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%, в Московской области – 10,7%, а в Ленинградской – 10,2%", - рассказала Блинкова. Она отметила, что в Крыму, Марий Эл, Коми и Якутии, а также для Приморского и Хабаровского краев, Курской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей тарифы увеличатся не более чем на 9,5%, а в пределах 10% предусмотрено повышение тарифов для Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областей. "Стоит отметить, что индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение). Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, поскольку решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители, причем в любой период времени, с начала года или другой даты и на другие величины", - пояснила Блинкова. По ее данным, расчет и установление тарифов и нормативов на коммунальные услуги осуществляется органами государственной власти субъектов России. "Таким образом, в разных регионах и даже в разных населенных пунктах одного региона плата за коммунальные услуги может различаться, быть выше или ниже индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту, но не допускается повышение размера платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов, за исключением случаев применения повышающих коэффициентов", - объяснила эксперт. Она напомнила, что факторы, влияющие на корректировку параметров индексации, указаны в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанном Минэкономразвития России. По ее данным, к этим факторам относятся дополнительная индексация цен на газ для всех потребителей, включая население, дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии, а также дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для населения. "С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги, по расчетам Минэкономразвития России, составит: в 2024 году – 9,8%, в 2025 году – 5,7%, в 2026 году – 4%", - привела Блинкова.
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экономика, жкх, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ

Эксперт Блинкова: тарифы ЖКХ вырастут в России на фоне плановой индексации

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды в московской квартире
Прибор учета расхода воды в московской квартире - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Прибор учета расхода воды в московской квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года, самый низкий индекс по стране установлен для Хакасии, а самый высокий – для Забайкальского края, в Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге - 9,8%, рассказала РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Ирина Блинкова.
В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года.
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"В 2024 года предусмотрена индексация тарифов в пределах от 4 до 15%. Самый низкий индекс установлен для Республики Хакасия, а самый высокий – для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге – 9,8%, в Московской области – 10,7%, а в Ленинградской – 10,2%", - рассказала Блинкова.
Она отметила, что в Крыму, Марий Эл, Коми и Якутии, а также для Приморского и Хабаровского краев, Курской, Новосибирской, Ростовской и Самарской областей тарифы увеличатся не более чем на 9,5%, а в пределах 10% предусмотрено повышение тарифов для Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областей.
"Стоит отметить, что индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение). Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, поскольку решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители, причем в любой период времени, с начала года или другой даты и на другие величины", - пояснила Блинкова.
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По ее данным, расчет и установление тарифов и нормативов на коммунальные услуги осуществляется органами государственной власти субъектов России.
"Таким образом, в разных регионах и даже в разных населенных пунктах одного региона плата за коммунальные услуги может различаться, быть выше или ниже индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту, но не допускается повышение размера платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов, за исключением случаев применения повышающих коэффициентов", - объяснила эксперт.
Она напомнила, что факторы, влияющие на корректировку параметров индексации, указаны в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанном Минэкономразвития России. По ее данным, к этим факторам относятся дополнительная индексация цен на газ для всех потребителей, включая население, дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии, а также дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для населения.
"С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги, по расчетам Минэкономразвития России, составит: в 2024 году – 9,8%, в 2025 году – 5,7%, в 2026 году – 4%", - привела Блинкова.
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