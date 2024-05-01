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В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель - РИА Новости, 01.05.2024
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17:20 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/zemli-1943340556.html
В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель
В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель - РИА Новости, 01.05.2024
В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель
В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:20
2024-05-01T17:20
херсонская область
россия
андрей алексеенко
празднование 1 мая в россии и мире
праздник весны и труда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Мы втрое сократили площадь необрабатываемых земель", - написал Алексеенко по случаю Праздника весны и труда. Кроме того, по его словам, с прошлого Первомая в регионе заработали 16 промышленных предприятий и отремонтировано почти 400 км дорог и улиц. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, андрей алексеенко, празднование 1 мая в россии и мире, праздник весны и труда
Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Празднование 1 мая в России и мире, Праздник Весны и Труда
В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель

В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель

CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец (cropped) / Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец (cropped) /
Андрей Алексеенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"Мы втрое сократили площадь необрабатываемых земель", - написал Алексеенко по случаю Праздника весны и труда.
Кроме того, по его словам, с прошлого Первомая в регионе заработали 16 промышленных предприятий и отремонтировано почти 400 км дорог и улиц.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияАндрей АлексеенкоПразднование 1 мая в России и миреПраздник Весны и Труда
 
 
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