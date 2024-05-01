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В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель

В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель - РИА Новости, 01.05.2024

В Херсонской области втрое сократили площадь необрабатываемых земель

В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:20

2024-05-01T17:20

2024-05-01T17:20

херсонская область

россия

андрей алексеенко

празднование 1 мая в россии и мире

праздник весны и труда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. В Херсонской области за год втрое сократили площадь необрабатываемых земель, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Мы втрое сократили площадь необрабатываемых земель", - написал Алексеенко по случаю Праздника весны и труда. Кроме того, по его словам, с прошлого Первомая в регионе заработали 16 промышленных предприятий и отремонтировано почти 400 км дорог и улиц. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240426/shefstvo-1942632714.html

херсонская область

россия

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херсонская область , россия, андрей алексеенко, празднование 1 мая в россии и мире, праздник весны и труда