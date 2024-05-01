https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943307600.html
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2024
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:12
2024-05-01T14:12
2024-05-01T14:12
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы в 7.37 (4.37 мск) в 18 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 105 километрах от города Баткена. В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии селах Карамык и Шибээ интенсивность колебаний земной коры составила 2,5 балла. Еще одно землетрясение, как сообщили в институте, произошло в Киргизии в 12.02 (9.02 мск). Его магнитуда составила 3,8. Очаг подземных толчков располагался в горах Заалайского хребта, в 9 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе. В населенном пункте интенсивность толчков составила примерно 3 балла. По данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры в республике нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Таджикистан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение
На границе Киргизии и Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4 произошло в среду на границе Киргизии и Таджикистана, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте
.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы в 7.37 (4.37 мск) в 18 километрах к юго-западу от киргизского села Карамык и в 105 километрах от города Баткена. В ближайших к эпицентру населенных пунктах Киргизии селах Карамык и Шибээ интенсивность колебаний земной коры составила 2,5 балла.
Еще одно землетрясение, как сообщили в институте, произошло в Киргизии в 12.02 (9.02 мск). Его магнитуда составила 3,8. Очаг подземных толчков располагался в горах Заалайского хребта, в 9 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе. В населенном пункте интенсивность толчков составила примерно 3 балла.
По данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры в республике нет.