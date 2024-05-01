В США более 1600 человек задержали на протестах в поддержку Палестины
WP: более 1600 человек задержали в ходе протестов в поддержку Палестины в США
© AP Photo / Julius MotalПолиция Нью-Йорка сажает протестующих в автобус после арестов во время демонстрации возле Городского колледжа Нью-Йорка. 1 мая 2024
© AP Photo / Julius Motal
Полиция Нью-Йорка сажает протестующих в автобус после арестов во время демонстрации возле Городского колледжа Нью-Йорка. 1 мая 2024
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 1600 человек были задержаны в ходе протестов в поддержку Палестины, проходящих в последние недели в американских вузах, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на данные полиции и собственные подсчеты.
"Учитывая 282 задержания в ночь на среду в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, на сегодняшний день более 1600 человек были задержаны в ходе пропалестинских протестов в кампусах за последние две недели", - пишет издание.
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Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за многочисленных жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.