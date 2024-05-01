https://ria.ru/20240501/zaderzhaniya-1943345163.html

В США более 1600 человек задержали на протестах в поддержку Палестины

В США более 1600 человек задержали на протестах в поддержку Палестины - РИА Новости, 01.05.2024

В США более 1600 человек задержали на протестах в поддержку Палестины

Более 1600 человек были задержаны в ходе протестов в поддержку Палестины, проходящих в последние недели в американских вузах, сообщила в среду газета Washington РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:49

2024-05-01T17:49

2024-05-01T17:59

в мире

израиль

сша

палестина

хамас

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943346251_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13d0904ee37a3c1dfd4915499a46fcb4.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Более 1600 человек были задержаны в ходе протестов в поддержку Палестины, проходящих в последние недели в американских вузах, сообщила в среду газета Washington Post со ссылкой на данные полиции и собственные подсчеты. "Учитывая 282 задержания в ночь на среду в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, на сегодняшний день более 1600 человек были задержаны в ходе пропалестинских протестов в кампусах за последние две недели", - пишет издание. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа из-за многочисленных жертв среди мирного населения и помощи, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240425/ssha-1942186060.html

https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943334619.html

https://ria.ru/20240501/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, палестина, хамас, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году