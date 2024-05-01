https://ria.ru/20240501/yazyk-1943359456.html

На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен

На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.05.2024

На Украине только три школы преподают русский язык, заявил омбудсмен

Только три школы на Украине еще преподают русский язык, его изучает лишь 768 учеников, следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:48

2024-05-01T19:48

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Только три школы на Украине еще преподают русский язык, его изучает лишь 768 учеников, следует из отчета украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя. Соответствующие данные размещены в таблице, приведенной в отчете на странице Креминя в социальной сети Facebook*. Кроме того, в документе отмечается, что в 2022 году количество школьников, изучавших русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз: с 454,8 тысячи в сентябре 2021 года до 4 тысяч человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html

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в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины, русский язык в мире