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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 01.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в среду вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:41
2024-05-01T23:41
2024-05-01T23:56
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна"."Сообщают о взрыве в Харьковской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Телеканал "Общественное" также сообщил о звуках взрывов в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области.Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Взрыв прогремел в среду вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна
".
"Сообщают о взрыве в Харьковской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Телеканал "Общественное" также сообщил о звуках взрывов в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области.
Ранее в регионе объявлялась воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.