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В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники - РИА Новости, 01.05.2024
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https://ria.ru/20240501/vystavka-1943226851.html
В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники
В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники - РИА Новости, 01.05.2024
В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники
Выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, открывается в среду в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:13
2024-05-01T00:13
специальная военная операция на украине
москва
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, открывается в среду в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в Минобороны. Экспозиция будет размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь организаторы выставки расположили 31 единицу трофейной техники. Представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Кроме того, на выставке можно будет увидеть бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90. Также будут показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец". Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники. Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов. Образцы трофейной техники будут выставлены в разных тематических зонах и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими. Выставка продлится в течение месяца.
https://ria.ru/20240426/trofei-1942491288.html
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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москва, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Безопасность, Россия
В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники

Выставка трофейной военной техники откроется в среду в Парке Победы в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, открывается в среду в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в Минобороны.
Экспозиция будет размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь организаторы выставки расположили 31 единицу трофейной техники. Представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.
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Кроме того, на выставке можно будет увидеть бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90.
Также будут показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец".
Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.
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Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.
Образцы трофейной техники будут выставлены в разных тематических зонах и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими. Выставка продлится в течение месяца.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБезопасностьРоссия
 
 
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