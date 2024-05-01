https://ria.ru/20240501/vystavka-1943226851.html

В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники

В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники - РИА Новости, 01.05.2024

В Москве в среду откроется выставка трофейной военной техники

Выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, открывается в среду в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:13

2024-05-01T00:13

2024-05-01T00:13

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, открывается в среду в Москве, в Парке Победы на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в Минобороны. Экспозиция будет размещена на площадке перед музеем Победы. Здесь организаторы выставки расположили 31 единицу трофейной техники. Представлены немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777. Кроме того, на выставке можно будет увидеть бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведскую БМП CV90. Также будут показаны защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков "Азовец". Накануне на выставочную экспозицию доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении. Основное её предназначение - эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники. Кроме того, на выставке будет представлено противотанковое и стрелковое вооружение армий иностранных государств, беспилотники, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов. Образцы трофейной техники будут выставлены в разных тематических зонах и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими. Выставка продлится в течение месяца.

https://ria.ru/20240426/trofei-1942491288.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, безопасность, россия