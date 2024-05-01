Рейтинг@Mail.ru
"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/vsu-1943377381.html
"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ
"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ
Никакое современное оружие не поможет ВСУ, так как по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему, заявил полковник Генерального... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:52
2024-05-01T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f052e95e0cad3525fd214d7892982e.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Никакое современное оружие не поможет ВСУ, так как по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы", — отметил он.Офицер пояснил, что каждый отдельный вид получаемого Киевом оружия теряет свои преимущества, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию, где все виды орудий будут дополнять друг друга."В результате они стали использовать танки как передвижные бункеры, они стали просто движущимися артиллерийскими орудиями", — сказал Бод.По словам полковника, именно этот изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов западного оружия, поставляемого Украине. Даже самые современные и технологичные виды вооружений не могут противостоять российской армии, отметил он.На основе этого полковник Бод заключил, что дальнейшие поставки оружия Киеву не приведут к изменению ситуации в его пользу, а лишь позволят затянуть конфликт до гибели "последнего украинца".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
швейцария
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942784516_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0ab58fcedd595b287434e64a55aa190d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ

Полковник Бод: самое лучшее оружие не поможет ВСУ из-за проблем с его внедрением

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Никакое современное оружие не поможет ВСУ, так как по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы", — отметил он.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой
Вчера, 19:40
Офицер пояснил, что каждый отдельный вид получаемого Киевом оружия теряет свои преимущества, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию, где все виды орудий будут дополнять друг друга.
«
"В результате они стали использовать танки как передвижные бункеры, они стали просто движущимися артиллерийскими орудиями", — сказал Бод.
По словам полковника, именно этот изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов западного оружия, поставляемого Украине. Даже самые современные и технологичные виды вооружений не могут противостоять российской армии, отметил он.
На основе этого полковник Бод заключил, что дальнейшие поставки оружия Киеву не приведут к изменению ситуации в его пользу, а лишь позволят затянуть конфликт до гибели "последнего украинца".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 17:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала