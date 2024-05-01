"Полностью оторваны": швейцарский полковник раскрыл, с чем столкнулись ВСУ
Полковник Бод: самое лучшее оружие не поможет ВСУ из-за проблем с его внедрением
© Iryna RybakovaУкраинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Никакое современное оружие не поможет ВСУ, так как по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы", — отметил он.
Офицер пояснил, что каждый отдельный вид получаемого Киевом оружия теряет свои преимущества, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию, где все виды орудий будут дополнять друг друга.
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"В результате они стали использовать танки как передвижные бункеры, они стали просто движущимися артиллерийскими орудиями", — сказал Бод.
По словам полковника, именно этот изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов западного оружия, поставляемого Украине. Даже самые современные и технологичные виды вооружений не могут противостоять российской армии, отметил он.
На основе этого полковник Бод заключил, что дальнейшие поставки оружия Киеву не приведут к изменению ситуации в его пользу, а лишь позволят затянуть конфликт до гибели "последнего украинца".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.