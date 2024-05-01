"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой
Welt: российские войска воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта", — сказал он.
"Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта", — сказал он.
По словам журналиста, российские военные добились значительного прогресса в этом районе и развивают успех в сторону других направлений. Как отметил Ваннер, для украинцев ситуация складывается крайне негативно, им не удается стабилизировать линию обороны.
На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.