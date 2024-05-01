https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html

"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой

"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой - РИА Новости, 01.05.2024

"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой

Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:40

2024-05-01T19:40

2024-05-01T19:40

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта", — сказал он.По словам журналиста, российские военные добились значительного прогресса в этом районе и развивают успех в сторону других направлений. Как отметил Ваннер, для украинцев ситуация складывается крайне негативно, им не удается стабилизировать линию обороны.На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html

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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины