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"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой - РИА Новости, 01.05.2024
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой
Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:40
2024-05-01T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер."Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта", — сказал он.По словам журналиста, российские военные добились значительного прогресса в этом районе и развивают успех в сторону других направлений. Как отметил Ваннер, для украинцев ситуация складывается крайне негативно, им не удается стабилизировать линию обороны.На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
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в мире, германия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Русские прорвали фронт". В Германии сообщили об ошибке ВСУ на передовой

Welt: российские войска воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ во время попытки ротировать войска в районе населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта", — сказал он.
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По словам журналиста, российские военные добились значительного прогресса в этом районе и развивают успех в сторону других направлений. Как отметил Ваннер, для украинцев ситуация складывается крайне негативно, им не удается стабилизировать линию обороны.
На прошлой неделе глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли флаги в его центре.
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