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Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме - РИА Новости, 01.05.2024
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12:34 01.05.2024 (обновлено: 12:36 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/vstrecha-1943289677.html
Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме
Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме - РИА Новости, 01.05.2024
Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме на фоне ожидания ответа от палестинского движения... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:34
2024-05-01T12:36
в мире
израиль
сша
иерусалим
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
ицхак герцог
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме на фоне ожидания ответа от палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу за закрытыми дверями в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", - говорится в сообщении. Отмечается, что позднее состоится встреча делегаций в расширенном составе. Ранее Блинкен прибыл в Израиль в рамках очередного ближневосточного турне и провел встречу с президентом Ицхаком Герцогом, на которой он заявил, что движению ХАМАС было сделано предложение по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По его словам, ХАМАС сейчас является единственной силой, которая может помешать достичь соглашения. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта касательно прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. В понедельник Блинкен заявил, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договорённости об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа. По данным израильской радиостанции Kan, гибкость Израиля на переговорах касалась вопросов возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов". Партнеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции в лице министров финансов и национальной безопасности Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на днях выступили с угрозами о роспуске правительства, если Израиль согласится на сделку, которая в итоге не приведет к победе над ХАМАС. В то же время министр в узком кабинете военных действий и член чрезвычайного правительства Бени Ганц заявил, что нынешнее правительство не будет иметь право на существование, если упустит шанс на освобождение заложников. Камнем преткновения во всем этом процессе служит планируемая Израилем операция в Рафахе на самом юге сектора Газа, которая, по многочисленным заявлениям Нетаньяху, является необходимым условием для победы над радикалами в Газе. Заключение сделки будет означать отсрочку или отказ от этой операции, что по мнению крайне правых членов правительства сделает невозможным достижение заявленных целей войны в секторе Газа.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240429/predlozhenie-1943031810.html
https://ria.ru/20240424/rafakh-1942076741.html
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в мире, израиль, сша, иерусалим, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, ицхак герцог, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Ицхак Герцог, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху и Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме

Нетаньяху и Блинкен проводят встречу за закрытыми дверями в Иерусалиме

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят закрытую встречу в Иерусалиме на фоне ожидания ответа от палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят встречу за закрытыми дверями в канцелярии главы правительства в Иерусалиме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что позднее состоится встреча делегаций в расширенном составе.
Ранее Блинкен прибыл в Израиль в рамках очередного ближневосточного турне и провел встречу с президентом Ицхаком Герцогом, на которой он заявил, что движению ХАМАС было сделано предложение по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По его словам, ХАМАС сейчас является единственной силой, которая может помешать достичь соглашения.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники обнародовал некоторые детали нового предложения к ХАМАС, подготовленного посредниками из Египта касательно прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. По его данным, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
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Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных.
В понедельник Блинкен заявил, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договорённости об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа. По данным израильской радиостанции Kan, гибкость Израиля на переговорах касалась вопросов возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части - северную и южную. Также в нем есть пункт о том, что у Израиля будет меньше возможностей физически контролировать поток палестинцев, которые будут возвращаться на север сектора Газа. Согласно предложению, жители, которые вернутся на север, будут проверяться египетскими и другими силами, а Израиль будет отслеживать их с помощью "других инструментов".
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24 апреля, 16:28
Партнеры премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции в лице министров финансов и национальной безопасности Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира на днях выступили с угрозами о роспуске правительства, если Израиль согласится на сделку, которая в итоге не приведет к победе над ХАМАС.
В то же время министр в узком кабинете военных действий и член чрезвычайного правительства Бени Ганц заявил, что нынешнее правительство не будет иметь право на существование, если упустит шанс на освобождение заложников. Камнем преткновения во всем этом процессе служит планируемая Израилем операция в Рафахе на самом юге сектора Газа, которая, по многочисленным заявлениям Нетаньяху, является необходимым условием для победы над радикалами в Газе. Заключение сделки будет означать отсрочку или отказ от этой операции, что по мнению крайне правых членов правительства сделает невозможным достижение заявленных целей войны в секторе Газа.
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В миреИзраильСШАИерусалимБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенИцхак ГерцогХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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