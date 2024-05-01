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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское остался на уровне 1231 сантиметр
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское остался на уровне 1231 сантиметр - РИА Новости, 01.05.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское остался на уровне 1231 сантиметр
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) составляет 1231 сантиметр, за последние четыре часа нового подъема не... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:53
2024-05-01T19:53
2024-05-01T21:38
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 1 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 20.00 (18.00 мск) составляет 1231 сантиметр, за последние четыре часа нового подъема не зафиксировано, следует из Telegram-канала информцентра правительства региона. Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 20.00 (18.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1231 сантиметр, последнее изменение – плюс 1 сантиметр, до 1231 сантиметра, зафиксировано в 16.00 (14.00 мск). Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатское, где 27 апреля была объявлена экстренная эвакуация, – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплены 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.
https://ria.ru/20240430/pavodki-1943113276.html
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происшествия, ишим (река), тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское остался на уровне 1231 сантиметр
Уровень реки Ишим в селе Абатское четыре часа стоит на отметке 1231 сантиметр