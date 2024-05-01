https://ria.ru/20240501/uran-1943279927.html

Эксперт прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России

Эксперт прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России - РИА Новости, 01.05.2024

Эксперт прокомментировал законопроект США о запрете импорта урана из России

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России носит чисто пиаровский, предвыборный характер, этот документ, дающий Вашингтону право... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:35

2024-05-01T11:35

2024-05-01T11:35

сша

россия

вашингтон (штат)

александр уваров

алексей лихачев

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России носит чисто пиаровский, предвыборный характер, этот документ, дающий Вашингтону право продолжать закупки, написан по принципу "если нельзя, но очень хочется, то можно", заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Ранее во вторник по местному времени (в ночь на среду по московскому времени) сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана. После одобрения документа сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену. При этом законопроект оставляет американским властям право продолжать закупки до января 2028 года. В качестве условий для продолжения закупок указано отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона. "Если в тексте законопроекта отбросить все красивые фразы и оставить только суть, то он сведётся к утверждению: "Покупать российский урановый продукт нельзя, но если очень хочется, то можно, причём до 2028 года ровно в тех же объёмах, что и до принятия закона", - сказал Уваров. "Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер", - добавил эксперт. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.

https://ria.ru/20240501/ssha-1943233924.html

https://ria.ru/20240428/uran-1942887034.html

https://ria.ru/20240420/uran-1941190365.html

https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, вашингтон (штат), александр уваров, алексей лихачев, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"