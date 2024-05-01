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В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы
В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы - РИА Новости, 01.05.2024
В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы
Ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в Башкирии, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:52
2024-05-01T14:52
2024-05-01T14:55
происшествия
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республика башкортостан
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УФА, 1 мая - РИА Новости. Ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в Башкирии, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. В республике местами наблюдается сильный ветер и дождь. "Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений произошел частичный срыв кровли со здания СОШ деревни Узбяково по улице Школьной в Гафурийском районе республики. Установлено, что произошел частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 кв.м., общая площадь кровли 1600 кв.м", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Россия
В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы
В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы, никто не пострадал