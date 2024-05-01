https://ria.ru/20240501/uragan-1943315463.html

В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы

В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы - РИА Новости, 01.05.2024

В Башкирии ураганный ветер сорвал крышу сельской школы

Ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в Башкирии, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:52

2024-05-01T14:52

2024-05-01T14:55

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

россия

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УФА, 1 мая - РИА Новости. Ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в Башкирии, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. В республике местами наблюдается сильный ветер и дождь. "Вследствие прохождения неблагоприятных погодных явлений произошел частичный срыв кровли со здания СОШ деревни Узбяково по улице Школьной в Гафурийском районе республики. Установлено, что произошел частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 кв.м., общая площадь кровли 1600 кв.м", - говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия