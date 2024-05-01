https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html

"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением

"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением - РИА Новости, 01.05.2024

"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T19:47

2024-05-01T19:47

2024-05-01T19:47

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации."Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!" — написал он.По словам политика, Франция по указке Соединенных Штатов продолжает идти к войне и губить себя ради Владимира Зеленского."Напротив, свободная и независимая Франция остановит все это, защитит свои национальные интересы и мир!" — резюмировал Филиппо.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html

https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, патриот, флориан филиппо