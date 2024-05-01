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"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением - РИА Новости, 01.05.2024
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации."Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!" — написал он.По словам политика, Франция по указке Соединенных Штатов продолжает идти к войне и губить себя ради Владимира Зеленского."Напротив, свободная и независимая Франция остановит все это, защитит свои национальные интересы и мир!" — резюмировал Филиппо.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
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в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, патриот, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Патриот, Флориан Филиппо
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением

Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации.
"Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!" — написал он.
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Вчера, 17:53
По словам политика, Франция по указке Соединенных Штатов продолжает идти к войне и губить себя ради Владимира Зеленского.
"Напротив, свободная и независимая Франция остановит все это, защитит свои национальные интересы и мир!" — резюмировал Филиппо.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОПатриотФлориан Филиппо
 
 
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