https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением - РИА Новости, 01.05.2024
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
2024-05-01T19:47
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал прекратить поддержку Украине и выступил за мирное урегулирование ситуации."Больше никакого оружия Украине! Только переговоры и мир!" — написал он.По словам политика, Франция по указке Соединенных Штатов продолжает идти к войне и губить себя ради Владимира Зеленского."Напротив, свободная и независимая Франция остановит все это, защитит свои национальные интересы и мир!" — резюмировал Филиппо.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Патриот, Флориан Филиппо
"Ради Зеленского". Во Франции выступили с радикальным предложением
Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры