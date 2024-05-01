https://ria.ru/20240501/ukraina-1943318588.html
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:08
2024-05-01T15:08
2024-05-01T15:22
украина
андрей ермак
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рустем умеров
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники"Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — говорится в статье.Умерова собираются назначить на пост министра по инфраструктуре, отмечает портал. Кто может стать следующим министром обороны, пока неясно, но это должен быть медийный военный, способный создавать пиар-эффект, подчеркивается в публикации. Кроме того, по информации издания, Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Малюка.Умеров возглавил Министерство обороны Украине в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.
https://ria.ru/20231225/umerov-1917838775.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, андрей ермак, в мире, рустем умеров, алексей резников, служба безопасности украины
Украина, Андрей Ермак, В мире, Рустем Умеров, Алексей Резников, Служба безопасности Украины
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины
"Цензор": Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники
"Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — говорится в статье.
Умерова собираются назначить на пост министра по инфраструктуре, отмечает портал. Кто может стать следующим министром обороны, пока неясно, но это должен быть медийный военный, способный создавать пиар-эффект, подчеркивается в публикации.
Кроме того, по информации издания, Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Малюка.
Умеров возглавил Министерство обороны Украине в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.