https://ria.ru/20240501/ukraina-1943318588.html

СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины

СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины - РИА Новости, 01.05.2024

СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:08

2024-05-01T15:08

2024-05-01T15:22

украина

андрей ермак

в мире

рустем умеров

алексей резников

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники"Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — говорится в статье.Умерова собираются назначить на пост министра по инфраструктуре, отмечает портал. Кто может стать следующим министром обороны, пока неясно, но это должен быть медийный военный, способный создавать пиар-эффект, подчеркивается в публикации. Кроме того, по информации издания, Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Малюка.Умеров возглавил Министерство обороны Украине в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.

https://ria.ru/20231225/umerov-1917838775.html

https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html

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украина, андрей ермак, в мире, рустем умеров, алексей резников, служба безопасности украины