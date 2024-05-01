Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 01.05.2024 (обновлено: 15:22 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943318588.html
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины - РИА Новости, 01.05.2024
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:08
2024-05-01T15:22
украина
андрей ермак
в мире
рустем умеров
алексей резников
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_0:70:2465:1456_1920x0_80_0_0_d770436fcada8355fcf8fb58707fbf71.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники"Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — говорится в статье.Умерова собираются назначить на пост министра по инфраструктуре, отмечает портал. Кто может стать следующим министром обороны, пока неясно, но это должен быть медийный военный, способный создавать пиар-эффект, подчеркивается в публикации. Кроме того, по информации издания, Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Малюка.Умеров возглавил Министерство обороны Украине в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.
https://ria.ru/20231225/umerov-1917838775.html
https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_14:0:2201:1640_1920x0_80_0_0_9ddff19081c5af5c703b8b7657fbb0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей ермак, в мире, рустем умеров, алексей резников, служба безопасности украины
Украина, Андрей Ермак, В мире, Рустем Умеров, Алексей Резников, Служба безопасности Украины
СМИ: Умерова могут убрать с поста министра обороны Украины

"Цензор": Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров может покинуть свой пост, пишет издание Цензор.нет со ссылкой на источники
"Причина отставки — постепенная зачистка главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком", — говорится в статье.
Рустем Умеров
Умеров войдет в историю как враг украинского народа, заявили в Крыму
25 декабря 2023, 07:20
Умерова собираются назначить на пост министра по инфраструктуре, отмечает портал. Кто может стать следующим министром обороны, пока неясно, но это должен быть медийный военный, способный создавать пиар-эффект, подчеркивается в публикации.
Кроме того, по информации издания, Ермак пытается дискредитировать в глазах президента главу СБУ Малюка.
Умеров возглавил Министерство обороны Украине в сентябре 2023 года. Он сменил на этой должности Алексея Резникова, которого многие украинские общественные организации и СМИ критиковали за коррупцию в армии.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Биография Рустема Умерова
6 сентября 2023, 14:37
 
УкраинаАндрей ЕрмакВ миреРустем УмеровАлексей РезниковСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала