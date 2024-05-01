Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Генерал Питарч: Украина не сможет остановить ВС РФ даже после получения помощи
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Одобренная США помощь Украине не изменит ход конфликта на Украине, написал отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч в статье для газеты ABC.
"Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск, <...> а также, возможно, для проведения конкретных "показных" акций <...>. Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление", — говорится в публикации.
"Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск, <...> а также, возможно, для проведения конкретных "показных" акций <...>. Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление", — говорится в публикации.
По его мнению, одобренный пакет помощи, несомненно, будет означать повышение оперативных возможностей украинских войск, но вряд ли позволит им перейти в наступление.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.