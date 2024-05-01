https://ria.ru/20240501/ukraina-1943317755.html

Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Испанский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Одобренная США помощь Украине не изменит ход конфликта на Украине, написал отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч в статье для газеты ABC... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:03

2024-05-01T15:03

2024-05-01T15:03

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Одобренная США помощь Украине не изменит ход конфликта на Украине, написал отставной генерал-лейтенант испанской армии Педро Питарч в статье для газеты ABC. "Это, возможно, могло бы послужить для сдерживания или замедления продвижения российских войск, <...> а также, возможно, для проведения конкретных "показных" акций <...>. Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление", — говорится в публикации. По его мнению, одобренный пакет помощи, несомненно, будет означать повышение оперативных возможностей украинских войск, но вряд ли позволит им перейти в наступление.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240501/mask-1943275950.html

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в мире, украина, россия, европа