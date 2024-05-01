В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 14.55.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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