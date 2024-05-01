В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в четырех областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в среду в указанных регионах воздушная тревога уже была объявлена, спустя некоторое время ее отменили.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Кировоградской области звучит около часа, в остальных регионах она была объявлена в 11.57.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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