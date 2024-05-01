https://ria.ru/20240501/ukraina-1943286811.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:15

2024-05-01T12:15

2024-05-01T12:17

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду в указанных регионах воздушная тревога уже была объявлена, спустя некоторое время ее отменили. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Кировоградской области звучит около часа, в остальных регионах она была объявлена в 11.57. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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Ольга Фомченкова

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