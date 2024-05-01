https://ria.ru/20240501/ukraina-1943286409.html

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Российский офицер с позывным Змей рассказал, как вместе с бойцами 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Видео опубликовал RT."Постоянно... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:10

2024-05-01T12:10

2024-05-01T15:32

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский офицер с позывным Змей рассказал, как вместе с бойцами 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Видео опубликовал RT."Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе", — сказал он. По словам командира, его бойцы смогли выстоять благодаря огневой поддержке. Он добавил, что с позиций никто не уходил, оставались даже раненые. Сам он тоже получил ранение, но его "залатали прямо на месте". Змей рассказал также, как во время контратаки группа бойцов под обстрелом зашла глубже в ряды противника и это оказалось неожиданным для украинских солдат. Часть из них обратили в бегство, двоих захватили в плен и в результате смогли взять под контроль не один опорник, а целый узел.Cамые яркие эмоции, по признанию офицера, он испытал, когда удалось разгромить подразделение "Кракен"*. "Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — сказал Змей.Он награжден двумя орденами Мужества, но подчеркнул, что это прежде всего заслуга его солдат.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины