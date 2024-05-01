Рейтинг@Mail.ru
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 01.05.2024 (обновлено: 15:32 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943286409.html
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
Российский офицер с позывным Змей рассказал, как вместе с бойцами 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Видео опубликовал RT."Постоянно... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:10
2024-05-01T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский офицер с позывным Змей рассказал, как вместе с бойцами 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Видео опубликовал RT."Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе", — сказал он. По словам командира, его бойцы смогли выстоять благодаря огневой поддержке. Он добавил, что с позиций никто не уходил, оставались даже раненые. Сам он тоже получил ранение, но его "залатали прямо на месте". Змей рассказал также, как во время контратаки группа бойцов под обстрелом зашла глубже в ряды противника и это оказалось неожиданным для украинских солдат. Часть из них обратили в бегство, двоих захватили в плен и в результате смогли взять под контроль не один опорник, а целый узел.Cамые яркие эмоции, по признанию офицера, он испытал, когда удалось разгромить подразделение "Кракен"*. "Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — сказал Змей.Он награжден двумя орденами Мужества, но подчеркнул, что это прежде всего заслуга его солдат.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html
https://ria.ru/20240501/mask-1943275950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

RT: офицер ВС РФ Змей рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российский офицер с позывным Змей рассказал, как вместе с бойцами 28 дней провел в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Видео опубликовал RT.

"Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе", — сказал он.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России
10:07
По словам командира, его бойцы смогли выстоять благодаря огневой поддержке. Он добавил, что с позиций никто не уходил, оставались даже раненые. Сам он тоже получил ранение, но его "залатали прямо на месте".
Змей рассказал также, как во время контратаки группа бойцов под обстрелом зашла глубже в ряды противника и это оказалось неожиданным для украинских солдат. Часть из них обратили в бегство, двоих захватили в плен и в результате смогли взять под контроль не один опорник, а целый узел.
Cамые яркие эмоции, по признанию офицера, он испытал, когда удалось разгромить подразделение "Кракен"*.
"Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен", — сказал Змей.
Он награжден двумя орденами Мужества, но подчеркнул, что это прежде всего заслуга его солдат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Нужно было. Маск отреагировал на решение Запада в отношении России
11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала