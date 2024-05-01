https://ria.ru/20240501/ukraina-1943278874.html

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Первые F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, заявили в ВСУ

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:29

2024-05-01T11:29

2024-05-01T12:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

f-16

нато

людивин дедондер

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942538109_0:23:1024:599_1920x0_80_0_0_fc15bfd064daa1266eefdba81c6a246b.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания "Новости Live".Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер 26 апреля заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года."Да, есть, после Пасхи", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли ориентировочные даты, когда истребители начнут работать на территории Украины.При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись. "Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - добавил он.Позднее Евлаш в комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что "после Пасхи – это довольно растянутое во времени понятие". "Хотелось бы как можно скорее видеть в воздушном пространстве многоцелевые истребители F-16, поэтому мы ждем их как можно скорее", - сказал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943030599.html

https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

украина

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, f-16, нато, людивин дедондер, бельгия, россия