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Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье - РИА Новости, 01.05.2024
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18:26 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/turist-1943349866.html
Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье
Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье - РИА Новости, 01.05.2024
Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье
Российские дипломаты не получали информацию о смерти российского туриста в Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:26
2024-05-01T18:26
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
турция
в мире
происшествия
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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Российские дипломаты не получали информацию о смерти российского туриста в Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. "Сведений о смерти российского гражданина в городе Аланья в генеральное консульство России в Анталье не поступало. Сотрудники загранучреждения проверяют данную информацию", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
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россия, анталья (провинция), аланья (город), турция, в мире, происшествия
Россия, Анталья (провинция), Аланья (город), Турция, В мире, Происшествия
Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье

Российские дипломаты не получали данных о смерти российского туриста в Аланье

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Российские дипломаты не получали информацию о смерти российского туриста в Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
"Сведений о смерти российского гражданина в городе Аланья в генеральное консульство России в Анталье не поступало. Сотрудники загранучреждения проверяют данную информацию", - сообщили в дипмиссии.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Вчера, 15:17
 
РоссияАнталья (провинция)Аланья (город)ТурцияВ миреПроисшествия
 
 
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