https://ria.ru/20240501/turist-1943349866.html

Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье

Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье - РИА Новости, 01.05.2024

Генконсульство России не получало сведений о смерти россиянина в Аланье

Российские дипломаты не получали информацию о смерти российского туриста в Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:26

2024-05-01T18:26

2024-05-01T18:26

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

турция

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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Российские дипломаты не получали информацию о смерти российского туриста в Аланье, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Турецкая газета Sabah ранее сообщила, что 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. "Сведений о смерти российского гражданина в городе Аланья в генеральное консульство России в Анталье не поступало. Сотрудники загранучреждения проверяют данную информацию", - сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

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россия, анталья (провинция), аланья (город), турция, в мире, происшествия