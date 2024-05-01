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Умер продюсер Андрей Тропилло, работавший с "Алисой" и "Кино" - РИА Новости, 01.05.2024
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12:54 01.05.2024 (обновлено: 14:18 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/tropillo-1943292800.html
Умер продюсер Андрей Тропилло, работавший с "Алисой" и "Кино"
Умер продюсер Андрей Тропилло, работавший с "Алисой" и "Кино" - РИА Новости, 01.05.2024
Умер продюсер Андрей Тропилло, работавший с "Алисой" и "Кино"
Известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло умер в Финляндии на 74-м году жизни, подтвердила РИА Новости его дочь Полина. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:54
2024-05-01T14:18
ленинград
машина времени
аквариум
алиса
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло умер в Финляндии на 74-м году жизни, подтвердила РИА Новости его дочь Полина."Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире", — сказала она.О дате и месте похорон пока не сообщается.Дочь звукорежиссера пояснила, что сама живет в Санкт-Петербурге, а ее отец уже два года безвыездно проживал в Финляндии."Обстоятельства я сейчас вам не могу сказать, судя по всему, это естественная смерть. А конкретно что, я вам сказать не могу, потому что не было вскрытия еще", — добавила собеседница агентства.По ее словам, речи о перевозке тела Тропилло на родину пока не идет, так как она ждет заключения о смерти и ее причинах.Андрей Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в своей студии "АнТроп" он записывал альбомы таких групп как "Аквариум", "Машина времени", "Алиса", "Кино", "Зоопарк", "Странные люди" и "Ноль". В конце 1980-х Тропилло некоторое время возглавлял Ленинградское отделение фирмы "Мелодия", а в 1991 году основал легендарный Продюсерский центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России.
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ленинград, машина времени, аквариум, алиса
Ленинград, Машина времени, Аквариум, Алиса
Умер продюсер Андрей Тропилло, работавший с "Алисой" и "Кино"

Музыкальный продюсер Андрей Тропилло умер в возрасте 73 лет

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкАндрей Тропилло
Андрей Тропилло - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Андрей Тропилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло умер в Финляндии на 74-м году жизни, подтвердила РИА Новости его дочь Полина.
"Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире", — сказала она.
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкПродюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло во время концерта, посвященного тридцатой годовщине со дня гибели Виктора Цоя
Продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло во время концерта, посвященного тридцатой годовщине со дня гибели Виктора Цоя - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Sputnik / Стрингер
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Продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло во время концерта, посвященного тридцатой годовщине со дня гибели Виктора Цоя. Архивное фото
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Дочь звукорежиссера пояснила, что сама живет в Санкт-Петербурге, а ее отец уже два года безвыездно проживал в Финляндии.
«
"Обстоятельства я сейчас вам не могу сказать, судя по всему, это естественная смерть. А конкретно что, я вам сказать не могу, потому что не было вскрытия еще", — добавила собеседница агентства.
По ее словам, речи о перевозке тела Тропилло на родину пока не идет, так как она ждет заключения о смерти и ее причинах.
Андрей Тропилло родился в Ленинграде 21 марта 1951 года. В 1980-х годах в своей студии "АнТроп" он записывал альбомы таких групп как "Аквариум", "Машина времени", "Алиса", "Кино", "Зоопарк", "Странные люди" и "Ноль".
В конце 1980-х Тропилло некоторое время возглавлял Ленинградское отделение фирмы "Мелодия", а в 1991 году основал легендарный Продюсерский центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России.
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкЗвукорежиссер Андрей Тропилло на концерте в поддержку петербургской студии "АнТроп"
Звукорежиссер Андрей Тропилло на концерте в поддержку петербургской студии АнТроп - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Звукорежиссер Андрей Тропилло на концерте в поддержку петербургской студии "АнТроп". Архивное фото
 
ЛенинградМашина времениАквариумАлиса
 
 
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