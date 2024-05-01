https://ria.ru/20240501/trevoga-1943264577.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:23

2024-05-01T10:23

2024-05-01T10:23

в мире

харьковская область

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит около получаса, в остальных регионах она была объявлена в 10.09. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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в мире, харьковская область, украина