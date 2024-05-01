https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html

Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой

Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой - РИА Новости, 01.05.2024

Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой

Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:53

2024-05-01T11:53

2024-05-01T11:53

происшествия

жилье

тобол (река)

тюменская область

коркино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных участков, под водой около 5 тысяч гектаров пашни, сообщил глава района Леонид Сауков в своем Тelegram-канале. "Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. … Пойма реки Тобол практически полностью заполнена. … Продолжаем контролировать малые реки вдоль русла реки Тобол. Сотрудники МЧС ведут окарауливание защитной земляной насыпи в Упорово. Охрану подтопляемых территорий обеспечивают усиленные наряды полиции", - написал Сауков. По словам Саукова, на среду в районе подтоплено 47 приусадебных участков, в том числе 18 в селе Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина, 18 в дереве Осеева, 7 в селе Буньково, затоплено 5,042 тысячи гектаров пашни и 700 гектаров остаются отрезаны водой. Из зоны подтопления выехали 496 человек, 19 из них находятся в пунктах временного размещения. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) 1 мая уровень воды в Упорово достиг отметки 840 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) составлял 815 сантиметров. На гидропосту в селе Коркино Упоровского района, который является самым близким к Курганской области, с 8.00 (6.00 мск) 1 мая вода держится на уровне 883 сантиметров. Согласно уточненным прогнозам, на реке Тобол в Упорово пик паводка ожидается с 6 по 9 мая, в городе Ялуторовске – 9-10 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html

тобол (река)

тюменская область

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, тобол (река), тюменская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024