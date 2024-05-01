Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой
Сауков: пойма Тобола в Тюменской области практически полностью заполнилась водой
ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных участков, под водой около 5 тысяч гектаров пашни, сообщил глава района Леонид Сауков в своем Тelegram-канале.
"Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. … Пойма реки Тобол практически полностью заполнена. … Продолжаем контролировать малые реки вдоль русла реки Тобол. Сотрудники МЧС ведут окарауливание защитной земляной насыпи в Упорово. Охрану подтопляемых территорий обеспечивают усиленные наряды полиции", - написал Сауков.
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По словам Саукова, на среду в районе подтоплено 47 приусадебных участков, в том числе 18 в селе Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина, 18 в дереве Осеева, 7 в селе Буньково, затоплено 5,042 тысячи гектаров пашни и 700 гектаров остаются отрезаны водой. Из зоны подтопления выехали 496 человек, 19 из них находятся в пунктах временного размещения.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) 1 мая уровень воды в Упорово достиг отметки 840 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) составлял 815 сантиметров. На гидропосту в селе Коркино Упоровского района, который является самым близким к Курганской области, с 8.00 (6.00 мск) 1 мая вода держится на уровне 883 сантиметров.
Согласно уточненным прогнозам, на реке Тобол в Упорово пик паводка ожидается с 6 по 9 мая, в городе Ялуторовске – 9-10 мая.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.