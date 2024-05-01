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Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой - РИА Новости, 01.05.2024
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11:53 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html
Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой
Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой - РИА Новости, 01.05.2024
Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой
Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:53
2024-05-01T11:53
происшествия
жилье
тобол (река)
тюменская область
коркино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных участков, под водой около 5 тысяч гектаров пашни, сообщил глава района Леонид Сауков в своем Тelegram-канале. "Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. … Пойма реки Тобол практически полностью заполнена. … Продолжаем контролировать малые реки вдоль русла реки Тобол. Сотрудники МЧС ведут окарауливание защитной земляной насыпи в Упорово. Охрану подтопляемых территорий обеспечивают усиленные наряды полиции", - написал Сауков. По словам Саукова, на среду в районе подтоплено 47 приусадебных участков, в том числе 18 в селе Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина, 18 в дереве Осеева, 7 в селе Буньково, затоплено 5,042 тысячи гектаров пашни и 700 гектаров остаются отрезаны водой. Из зоны подтопления выехали 496 человек, 19 из них находятся в пунктах временного размещения. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) 1 мая уровень воды в Упорово достиг отметки 840 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) составлял 815 сантиметров. На гидропосту в селе Коркино Упоровского района, который является самым близким к Курганской области, с 8.00 (6.00 мск) 1 мая вода держится на уровне 883 сантиметров. Согласно уточненным прогнозам, на реке Тобол в Упорово пик паводка ожидается с 6 по 9 мая, в городе Ялуторовске – 9-10 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html
тобол (река)
тюменская область
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происшествия, жилье, тобол (река), тюменская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Тобол (река), Тюменская область, Коркино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Пойма реки Тобол в Тюменской области почти полностью заполнилась водой

Сауков: пойма Тобола в Тюменской области практически полностью заполнилась водой

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 1 мая – РИА Новости. Пойма реки Тобол на территории Упоровского района Тюменской области практически полностью заполнилась водой, в населенных пунктах подтоплено 47 приусадебных участков, под водой около 5 тысяч гектаров пашни, сообщил глава района Леонид Сауков в своем Тelegram-канале.
"Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься. … Пойма реки Тобол практически полностью заполнена. … Продолжаем контролировать малые реки вдоль русла реки Тобол. Сотрудники МЧС ведут окарауливание защитной земляной насыпи в Упорово. Охрану подтопляемых территорий обеспечивают усиленные наряды полиции", - написал Сауков.
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По словам Саукова, на среду в районе подтоплено 47 приусадебных участков, в том числе 18 в селе Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина, 18 в дереве Осеева, 7 в селе Буньково, затоплено 5,042 тысячи гектаров пашни и 700 гектаров остаются отрезаны водой. Из зоны подтопления выехали 496 человек, 19 из них находятся в пунктах временного размещения.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) 1 мая уровень воды в Упорово достиг отметки 840 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) составлял 815 сантиметров. На гидропосту в селе Коркино Упоровского района, который является самым близким к Курганской области, с 8.00 (6.00 мск) 1 мая вода держится на уровне 883 сантиметров.
Согласно уточненным прогнозам, на реке Тобол в Упорово пик паводка ожидается с 6 по 9 мая, в городе Ялуторовске – 9-10 мая.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России, на среду в 37 населенных пунктах региона подтоплен 271 жилой дом, 523 дачных дома, 3 037 приусадебных участков, 27 участков автодорог.
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ПроисшествияЖильеТобол (река)Тюменская областьКоркиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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