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В створе реки Тобол в Кургане продолжится спад уровня воды

В створе реки Тобол в Кургане продолжится спад уровня воды - РИА Новости, 01.05.2024

В створе реки Тобол в Кургане продолжится спад уровня воды

В створе реки Тобол в Кургане продолжится спад уровня воды от минус 15 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды до... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:50

2024-05-01T07:50

2024-05-01T07:50

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая – РИА Новости. В створе реки Тобол в Кургане продолжится спад уровня воды от минус 15 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды до плюс 15 сантиметров, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 854 сантиметра, утром во вторник – 837 сантиметров, утром в среду – 625 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. "В створе реки Тобол города Курган будет продолжаться понижение уровня воды до отметки неблагоприятное явление. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой от плюс 5 до плюс 15 сантиметров", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте. Исходя из этого в ближайшие 1-2 дня возможно затопление придомовых территорий в населенном пункте Волосникова Белозерского муниципального округа, уточняется в сообщении. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 15 до минус 30 сантиметров), отмечается в сообщении. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, Далматово, Шадринск, Мехонское Шатровского муниципального округа) составит от минус 3 до минус 30 сантиметров, поясняет ГУМЧС. Фактические уровни воды, по прогнозу, по большинству гидропостов, на основных реках Курганской области, будут находиться в пределах средних многолетних значений. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240501/ishim-1943244026.html

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, россия