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В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией - РИА Новости, 01.05.2024
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04:02 01.05.2024 (обновлено: 05:50 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/tekhnika-1943237017.html
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией - РИА Новости, 01.05.2024
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией
Польские военные массово направятся в северные воеводства, сообщило главное командование Вооруженных сил страны в социальной сети X. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:02
2024-05-01T05:50
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Польские военные массово направятся в северные воеводства, сообщило главное командование Вооруженных сил страны в социальной сети X."Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах", — обратилось ведомство к жителям.Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России.Приложенное к сообщению изображение указывает на связь с многомесячными учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Главком объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволиа ранее характеризовал учения как "крупнейшие за последние десятилетия". В маневрах задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html
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в мире, польша, россия, калининградская область, нато
В мире, Польша, Россия, Калининградская область, НАТО
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

Главное командование ВС Польши объявило о переброске техники на север страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Польские военные массово направятся в северные воеводства, сообщило главное командование Вооруженных сил страны в социальной сети X.
"Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах", — обратилось ведомство к жителям.
Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России.
Приложенное к сообщению изображение указывает на связь с многомесячными учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Главком объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволиа ранее характеризовал учения как "крупнейшие за последние десятилетия". В маневрах задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения включают страны Балтии, Польшу и Германию.
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