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В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом - РИА Новости, 01.05.2024
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21:45 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943371636.html
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:45
2024-05-01T21:45
в мире
парламентские выборы в грузии
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости. Распылению перцового газа над всей площадью предшествовали попытки участников митинга выломать дверь одного из служебных входов в грузинский парламент.
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РИА Новости
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4.7
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Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси
Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом.
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в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси, видео
В мире, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T21:45
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В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом

Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после распыления газа

© РИА НовостиМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
© РИА Новости
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Распылению перцового газа над всей площадью предшествовали попытки участников митинга выломать дверь одного из служебных входов в грузинский парламент.
 
В миреПарламентские выборы в ГрузииТбилиси
 
 
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