https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943371636.html
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:45
2024-05-01T21:45
2024-05-01T21:45
в мире
парламентские выборы в грузии
тбилиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943359659_3:0:636:356_1920x0_80_0_0_2d82c0c75bfe1827980a0f491245ccbd.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости. Распылению перцового газа над всей площадью предшествовали попытки участников митинга выломать дверь одного из служебных входов в грузинский парламент.
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943359659_82:0:557:356_1920x0_80_0_0_c6bf0965c78eb4cc5add243cad94e82c.jpg
Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси
Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом.
2024-05-01T21:45
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси, видео
В мире, Парламентские выборы в Грузии, Тбилиси
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T21:45
true
PT0M12S
В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом
Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после распыления газа