https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943371636.html

В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом

В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси протестующие покидают площадь перед парламентом

Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:45

2024-05-01T21:45

2024-05-01T21:45

в мире

парламентские выборы в грузии

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие в Тбилиси покидают площадь перед парламентом после того, как силовики распылили над всей ее территорией перцовый газ, передает корреспондент РИА Новости. Распылению перцового газа над всей площадью предшествовали попытки участников митинга выломать дверь одного из служебных входов в грузинский парламент.

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Применение силовиками перцового газа против протестующих в Тбилиси Протестующие в Тбилиси пытались выломать железные ворота перед парламентом, силовики применили против них баллоны с перцовым газом. 2024-05-01T21:45 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, парламентские выборы в грузии, тбилиси, видео