https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943369913.html

Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло - РИА Новости, 01.05.2024

Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут разными способами пытались сжечь флаг России, но не смогли ничего с ним сделать, поэтому просто порвали,... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T21:31

2024-05-01T21:31

2024-05-01T21:31

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут разными способами пытались сжечь флаг России, но не смогли ничего с ним сделать, поэтому просто порвали, передает корреспондент РИА Новости. Участники протеста против закона об иноагенгах привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики. Около 10 минут сразу несколько манифестантов пытались его поджечь с помощью зажигалок и спичек - их подбадривала часть протестующих, а попытки сожжения снимали телекамеры. Спустя 10 минут бесплодных попыток один из участников протестов со злостью сорвал привязанный к воротам флаг и порвал.

https://ria.ru/20240501/miting-1943365674.html

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в мире, тбилиси, россия