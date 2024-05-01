https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943369913.html
Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло - РИА Новости, 01.05.2024
Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут разными способами пытались сжечь флаг России, но не смогли ничего с ним сделать, поэтому просто порвали,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T21:31
2024-05-01T21:31
2024-05-01T21:31
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут разными способами пытались сжечь флаг России, но не смогли ничего с ним сделать, поэтому просто порвали, передает корреспондент РИА Новости. Участники протеста против закона об иноагенгах привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики. Около 10 минут сразу несколько манифестантов пытались его поджечь с помощью зажигалок и спичек - их подбадривала часть протестующих, а попытки сожжения снимали телекамеры. Спустя 10 минут бесплодных попыток один из участников протестов со злостью сорвал привязанный к воротам флаг и порвал.
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в мире, тбилиси, россия
Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло
Протестующие в Тбилиси 10 минут пытались сжечь флаг РФ, но у них ничего не вышло
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Протестующие на митинге в Тбилиси около 10 минут разными способами пытались сжечь флаг России, но не смогли ничего с ним сделать, поэтому просто порвали, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста против закона об иноагенгах привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики. Около 10 минут сразу несколько манифестантов пытались его поджечь с помощью зажигалок и спичек - их подбадривала часть протестующих, а попытки сожжения снимали телекамеры.
Спустя 10 минут бесплодных попыток один из участников протестов со злостью сорвал привязанный к воротам флаг и порвал.