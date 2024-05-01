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В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
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09:14 01.05.2024 (обновлено: 10:00 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943250353.html
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах
Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:14
2024-05-01T10:00
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе."Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели",- заявил Дарахвелидзе.
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Беспорядки в Тбилиси на акции против закона об иноагентах
Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах

МВД Грузии задержало 63 участника акции в Тбилиси против закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.
"Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели",- заявил Дарахвелидзе.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
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20 апреля, 14:01
 
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