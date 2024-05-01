https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943250353.html

В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах

В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси задержали более 60 участников акции против закона об иноагентах

Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:14

2024-05-01T09:14

2024-05-01T10:00

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе."Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели",- заявил Дарахвелидзе.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

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Беспорядки в Тбилиси на акции против закона об иноагентах Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе. 2024-05-01T09:14 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, тбилиси, грузия