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В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента - РИА Новости, 01.05.2024
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04:22 01.05.2024 (обновлено: 10:52 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943237975.html
В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента
В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента
Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:22
2024-05-01T10:52
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости. Люди заняли территорию рядом с законодательным органом после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту. После этого люди заняли территорию рядом со зданием и пытались пройти к одному из входов в парламент - в переулок. Его тем временем занимали правоохранители. Чуть позже силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. Впрочем, пройти переулок силовики протестующим не дали - в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели. Сейчас территория перед парламентом почти пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят медики. В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержания в Тбилиси на акции протеста
Задержания начались в Тбилиси на акции протеста против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция заблокировала часть толпы, которая находится сзади здания парламента.
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в мире, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури, тбилиси, грузия, видео
В мире, Саломе Зурабишвили, Вахтанг Гомелаури, Тбилиси, Грузия
В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
2024-05-01T04:22
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В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента

В Тбилиси протестующие отошли от здания парламента на проспекте Руставели

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Большая часть протестующих в Тбилиси отошла от здания парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент РИА Новости.
Люди заняли территорию рядом с законодательным органом после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту.
После этого люди заняли территорию рядом со зданием и пытались пройти к одному из входов в парламент - в переулок. Его тем временем занимали правоохранители. Чуть позже силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. Впрочем, пройти переулок силовики протестующим не дали - в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели.
Сейчас территория перед парламентом почти пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят медики.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими вечером во вторник применял перцовый спрей, водомет и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в опубликованном в ночь на среду заявлении призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной. Как передавал корреспондент РИА Новости, спецназ периодически задерживает участников протеста, происходят стычки. Точное число задержанных пока не известно, МВД все еще не публиковало официальных данных. При этом грузинские СМИ сообщали, что задержаны более 15 человек. Минздрав заявлял о трех госпитализированных правоохранителей.
 
В миреСаломе ЗурабишвилиВахтанг ГомелауриТбилисиГрузия
 
 
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