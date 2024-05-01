https://ria.ru/20240501/tbilisi-1943227851.html

Протестующие начали возводить баррикады в Тбилиси

Протестующие начали возводить баррикады в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024

Протестующие начали возводить баррикады в Тбилиси

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси начали устанавливать баррикады на проспекте Руставели, одной из главных улиц города, передает корреспондент... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:21

2024-05-01T00:21

2024-05-01T10:52

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ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси начали устанавливать баррикады на проспекте Руставели, одной из главных улиц города, передает корреспондент РИА Новости. Баррикады они строят из мусорных баков и конструкций-зонтов от солнца, их ставят в 500 метрах от здания парламента Грузии. Как передает корреспондент РИА Новости, немногим позднее были слышны звуки разрыва дымовых гранат, после этого протестующие, находившиеся на проспекте Руставели, начали разбегаться.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели. Прибывшие на место врачи скорой оказывают помощь пострадавшим.По данным СМИ, спецназ задержал на акции главу партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили и оппозиционного депутата Алеко Элисашвили.Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси и назвала проходящую акцию против закона об иноагентах мирной.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание осталось прежним.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Парламент республики 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами. Голосование во втором чтении должно состояться 1 мая.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать документ. Оппозиция утверждает, что он является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, вахтанг гомелаури