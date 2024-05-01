https://ria.ru/20240501/tayna-1941791576.html

"Не ожидали увидеть это". Тайна самой загадочной рукописи в мире раскрыта

"Не ожидали увидеть это". Тайна самой загадочной рукописи в мире раскрыта - РИА Новости, 01.05.2024

"Не ожидали увидеть это". Тайна самой загадочной рукописи в мире раскрыта

Кодекс времен позднего Средневековья, известный как манускрипт Войнича, считают "святым Граалем" криптографии. До сих пор никому не удавалось расшифровать... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

наука

манускрипт войнича

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Кодекс времен позднего Средневековья, известный как манускрипт Войнича, считают "святым Граалем" криптографии. До сих пор никому не удавалось расшифровать текст, написанный на неизвестном языке, или понять значение странных иллюстраций. Однако новая работа ученых из Австралии предлагает разгадку по крайней мере некоторых тайн.Как у КремляВ манускрипте 240 страниц из тонкого пергамента. Автор и точное время создания неизвестны. Радиоуглеродное датирование показало: животные, из шкур которых изготовлены листы, умерли между 1404 и 1438 годами. Первое упоминание рукописи в письменных источниках относится к 1639-му. Известно, что в разное время она принадлежала алхимикам и даже императору Священной Римской империи Рудольфу II.В начале ХХ века артефакт приобрел антиквар Вильфред Войнич — польский социалист, сбежавший из-под ареста в Российской империи. Через некоторое время после его смерти манускрипт оказался в библиотеке Йельского университета (США), где и хранится до сих пор.Судя по почерку, в составлении кодекса участвовали как минимум пять авторов. Текст написан неизвестным алфавитом и на непонятном языке — не удается даже приблизительно вычислить, на каком именно. Искусственный интеллект предположил, что это иврит. Некоторые исследователи считают, что письмена вообще не имеют смысла — это либо подделка, либо мистификация.Среди рисунков — растения, небесные светила, аптекарские сосуды, непонятные диаграммы и обнаженные женщины. На общем фоне выделяется замок с характерными зубцами в форме "ласточкиного хвоста" — как у Московского Кремля. В этом стиле в XV веке создавали фортификационные сооружения на севере Италии и юге Германии.Киган Брюэр из Университета Маккуори (Сидней, Австралия) и его коллега Мишель Льюис предложили новое прочтение изображений. Авторы работы обратили внимание, что женщины на картинках держат в руках предметы, которые либо расположены рядом с гениталиями, либо ориентированы на них. "Этому не место в рукописи, посвященной исключительно травам или астрономии", — пишет Брюэр в колонке на сайте The Conversation.Запретные темыИсследователи обратились к другим письменным источникам позднего Средневековья, посвященным, как тогда говорили, "женским тайнам" — гинекологии и сексологии. В центре их внимания оказалось наследие баварского врача Йоханесса Хартлиба (1410–1468). Он считал, что информацию, которая касается контрацепции, абортов или бесплодия, следует записывать "секретными буквами" — то есть использовать шифр или тайный алфавит. Будучи ревностным христианином, Хартлиб боялся, что сведения, став доступными, будут способствовать "распутству" — например, внебрачным связям.Такие взгляды были широко распространены в то время, как и цензура медицинских записей о "женских тайнах". Брюэр и Льюис расшифровали несколько подобных текстов, не связанных с манускриптом Войнича. Один из них, состоящий из 21 строки, повествовал о гинекологической практике, в том числе о досрочном прерывании беременности.Если же подобная информация не была зашифрована, то цензоры XV века часто вовсе удаляли ее из текстов — иногда скрывали отдельные слова (например, названия гениталий), а иногда вырывали целые страницы, отмечают авторы работы. По их мнению, манускрипт Войнича тоже посвящен женскому репродуктивному здоровью: это объясняет, почему понадобился столь сложный шифр.Тайна "замка"К сожалению, текст так и остался тайной за семью печатями. Однако если посмотреть под таким углом на иллюстрации, многое встает на места. Так, по мнению ученых, самый большой и сложный рисунок из манускрипта Войнича — "Розетки" — изображает устройство женской репродуктивной системы.Центральная фигура, вероятно, символизирует влагалище. Вернее, его "внешнее отверстие", поскольку в позднем Средневековье считали, что есть еще и внутреннее (которое тоже представлено на картине — в левом верхнем углу). Кроме того, иллюстрация включает в себя "семь камер" матки, что соответствует тогдашнему пониманию об анатомии.Абу Бакр ар-Рази — персидский врач, оказавший влияние на европейскую медицину позднего Средневековья, — писал, что во влагалище девственниц есть пять небольших вен. Нечто похожее изображено рядом с верхней левой "розеткой".Крепость с зубцами типа "ласточкина хвоста" дает еще одну подсказку: немецкий термин schloss означал как "замок", так и "женские гениталии" или "женский таз".Авторы признают: им удалось раскрыть далеко не все тайны рисунков. Однако ученые надеются, что их подход позволит не только правильно интерпретировать иллюстрации, но и в конце концов подобрать ключ к тексту самой загадочной книги в мире.

https://ria.ru/20240329/oboroten-1936443424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

манускрипт войнича