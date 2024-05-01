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Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях

Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях - РИА Новости, 01.05.2024

Подразделения "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в двух областях

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 20 военнослужащих и американскую гаубицу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:12

2024-05-01T13:12

2024-05-01T13:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 20 военнослужащих и американскую гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 20 военнослужащих и 155-мм гаубицу М777 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)