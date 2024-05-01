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Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины - РИА Новости, 01.05.2024
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08:58 01.05.2024 (обновлено: 14:39 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ssha-1943248933.html
Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины - РИА Новости, 01.05.2024
Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Некоторые поставщики не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщается в отчете... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:58
2024-05-01T14:39
в мире
украина
сша
россия
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Некоторые поставщики не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщается в отчете Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office)."Военные ведомства заключили или планируют заключить многолетние контракты на замену пяти видов вооружений, предоставленных Украине. Однако должностные лица Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с проблемами &lt;...&gt; Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами…" — отмечается в докладе.Помимо этого, министерство обороны выявило множество проблем с цепочкой поставок, следует из документа. Как правило, это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19 и возросшими требованиями со стороны Киева. Однако долгое ожидания, связанное с поставками деталей и сырья, сказывается на многих программах вооружений, говорится в отчете.Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией.В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Министерство обороны США
Пентагон столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Конгресс: часть поставщиков отказались работать с Пентагоном по помощи ВСУ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Некоторые поставщики не желают заключать многолетние контракты с Пентагоном на восполнение поставляемых Украине вооружений, сообщается в отчете Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office).
"Военные ведомства заключили или планируют заключить многолетние контракты на замену пяти видов вооружений, предоставленных Украине. Однако должностные лица Министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что сталкиваются с проблемами <...> Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с фиксированными ценами…" — отмечается в докладе.
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Помимо этого, министерство обороны выявило множество проблем с цепочкой поставок, следует из документа. Как правило, это давние проблемы, усугубленные пандемией COVID-19 и возросшими требованиями со стороны Киева. Однако долгое ожидания, связанное с поставками деталей и сырья, сказывается на многих программах вооружений, говорится в отчете.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун ушел от ответов на вопросы о том, сможет ли Украина победить в противостоянии с Россией.
В минувшую среду президент США Джо Байден в подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после этого сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
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