https://ria.ru/20240501/ssha-1943234647.html

Власти США смогут продолжать закупки урана из России до 2028 года

Власти США смогут продолжать закупки урана из России до 2028 года - РИА Новости, 01.05.2024

Власти США смогут продолжать закупки урана из России до 2028 года

Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России оставляет американским властям право продолжать закупки до января 2028 года, следует из... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:43

2024-05-01T02:43

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Принятый сенатом США законопроект о запрете на импорт урана из России оставляет американским властям право продолжать закупки до января 2028 года, следует из текста документа."Министр энергетики при консультации с государственным секретарем и министром торговли могут отказаться от применения параграфа, разрешив импорт низкообогащенного урана", - говорится в законопроекте.В качестве условий для продолжения закупок указано отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов в США или же если такие закупки отвечают "национальным интересам" Вашингтона.Продолжение закупок российского урана со стороны США возможно до 1 января 2028 года.Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, запрет на импорт в США урана из РФ продлится до 31 декабря 2040 года.Ранее во вторник по местному времени (в ночь на среду по московскому времени) сенат США принял законопроект о запрете импорта российского урана. После одобрения документа сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену.В январе текущего года глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки топлива из России приходится около 20%.В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.

https://ria.ru/20240428/uran-1942887034.html

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сша, россия, в мире, джо байден