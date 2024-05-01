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В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России

В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России - РИА Новости, 01.05.2024

В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, говорится в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T02:14

2024-05-01T02:14

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана, говорится в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты американского конгресса."Сенаторы Джон Баррассо, Джо Манчин, Джим Риш… поддерживают единогласное принятие (инициативы - ред.) H.R. 1042 - законопроекта, который запрещает импорт российского урана в Соединенные Штаты", - указано в заявлении.После принятия документа сенатом он направляется на подпись президенту США Джо Байдену.В январе текущего года глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что США намерены совместно с союзниками добиться возможности производства низкообогащенного урана, который используется для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок. По ее словам, США в сотрудничестве с Японией, Великобританией, Францией и Канадой намерены создать международную сеть поставок, чтобы освободиться от зависимости от России.Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки топлива из России приходится около 20%.В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.По данным американского министерства энергетики, Россия поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.

https://ria.ru/20240428/uran-1942887034.html

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сша, в мире, россия, джон баррассо, джим риш, джо байден