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Жителя Нью-Йорка обвинили в якобы сговоре с российскими компаниями
Жителя Нью-Йорка обвинили в якобы сговоре с российскими компаниями - РИА Новости, 01.05.2024
Жителя Нью-Йорка обвинили в якобы сговоре с российскими компаниями
Американский минюст утверждает, что 36-летний житель Нью-Йорка Николай Григорьев якобы признал вину в организации схемы по незаконной передаче американских... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T01:55
2024-05-01T01:55
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ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Американский минюст утверждает, что 36-летний житель Нью-Йорка Николай Григорьев якобы признал вину в организации схемы по незаконной передаче американских военных технологий российским компаниям, связанным с производством беспилотников. "Житель Нью-Йорка признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках", — говорится в заявлении ведомства. Как отмечается, Григорьев якобы причастен к схеме по передаче американских технологий российским компаниям на более чем 250 тысяч долларов. "В результате сегодняшнего признания вины, Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения", — добавили в американском минюстеВ ведомстве отметили, что дата вынесения приговора пока не назначена. После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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в мире, россия, нью-йорк (город), москва, владимир путин
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Владимир Путин
Жителя Нью-Йорка обвинили в якобы сговоре с российскими компаниями
Минюст США: житель Нью-Йорка признался в передаче технологий компаниям из РФ
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Американский минюст утверждает, что 36-летний житель Нью-Йорка Николай Григорьев якобы признал вину в организации схемы по незаконной передаче американских военных технологий российским компаниям, связанным с производством беспилотников.
"Житель Нью-Йорка признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках", — говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается, Григорьев якобы причастен к схеме по передаче американских технологий российским компаниям на более чем 250 тысяч долларов.
"В результате сегодняшнего признания вины, Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения", — добавили в американском минюсте
В ведомстве отметили, что дата вынесения приговора пока не назначена.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин
, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.