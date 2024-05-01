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Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
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13:10 01.05.2024 (обновлено: 13:33 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943295794.html
Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ
Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ
Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:10
2024-05-01T13:33
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ

МО РФ: группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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"Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
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