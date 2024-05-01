https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943295794.html

Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ

Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ

Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:10

2024-05-01T13:10

2024-05-01T13:33

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность