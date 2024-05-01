Группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военнослужащих ВСУ
МО РФ: группировки "Запад" и "Центр" уничтожили около 440 военных ВСУ за сутки
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки уничтожили около 440 военнослужащих Украины, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
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